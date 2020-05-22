Кадырова с COVID-19 госпитализировали в московскую клинику, сообщили СМИ

Вадим Карасев

По сообщениям СМИ стало известно, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с COVID-19 госпитализирован в одну из лучших московских клиник.

В частности, МК со ссылкой на телеграмм-канал Baza сообщает, что Рамзан Ахматович уже несколько дней чувствовал недомогание, но думал, что это обычное ОРВИ.

Однако его самочувствие стало быстро ухудшаться, и чеченские врачи порекомендовали ему обратиться к московским медикам. Сообщается, что вчера, 20 мая, Кадыров самолетом прибыл в Москву, где его госпитализировали в одну из лучших клиник.

При этом отмечено, что медицинские показатели Кадырова указывают на поражение легких, однако, диагноз COVID-19 у него пока не подтвержден.

Глава Чечни неоднократно посещал инфекционные больницы республики, вполне вероятно, что он мог заразиться опасной инфекцией.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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