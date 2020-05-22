Как коронавирус разрушил все наши планы: в сети набирает популярность новый мем

Вадим Карасев

Такого количества мемов, так или иначе посвященных одной теме (речь, как вы догадались, разумеется, про коронавирус), как за последние несколько месяцев, кажется, не появлялось еще никогда. И хотя пандемия — это, конечно, не повод шутить, здоровый юмор — это то, что, от чего никогда не стоит отказываться.

Последние дни в сети набирает популярность новый мем: в нем интернет-пользователи, используя кадры из популярных фильмов, сериалов и телевизионных шоу, рассказывают, как их планы на этот год разбились в пух и прах из-за COVID-19. Правда, некоторые из этих шуток настолько тонкие, что будут понятны лишь самым заядлым киноманам, поэтому мы собрали те, которые заставят улыбнуться каждого.

В общем, хотите насмешить коронавирус — расскажите ему о своих планах!





"Игра престолов""Симпсоны""Король тигров""Паразиты""Игра престолов""Фаворитка""Зачарованные""Ирландец""Звездные войны""Доктор Кто""Крик""Гарри Поттер""Король тигров""Секс в большом городе""Друзья""Игра престолов""Кадеты"

Впрочем, не менее смешными получились не только киношные и сериальные мемы, но и шутки на эту тему на злобу дня.



