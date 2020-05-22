Как раскрутить страницу в соцсетях: 7 секретов популярности, которые привлекут подписчиков

Вадим Карасев

Говорят, в интернете все средства хороши. Особенно это касается продвижения страницы в социальных сетях. Редакция сайта dailyhoro.ru рассказывает о 7 секретах раскрутки: берем и используем.

Вы решили обрести популярность и успех в интернете, привлечь подписчиков и, быть может, заработать на своей странице хорошие деньги? Впереди вас ждет много активной работы и немало испытаний. Однако с грамотным подходом и секретами раскрутки успех не заставит себя долго ждать.

1. Тематика страницы в первую очередь должна быть интересна вам. Лучше выкладывать новости о том, что интересует вас и в чем вы хорошо разбираетесь. Делитесь информацией о любимом деле, своих увлечениях, работе. Пишите о том, что воодушевляет вас, удивляет и интересует. Ваша личная заинтересованность зажжет интерес публики, которая полюбит вас всем сердцем.

2. Правильные фотографии дают почувствовать сильную энергетику. Чтобы привлечь внимание своими снимками, придется постараться. Образ, созданный вами, должен выглядеть впечатляюще, это сделает снимок более интересным и поможет пользователям представить вас в реальной жизни. На фото должно чувствоваться внутреннее состояние человека. Тут важно все: мимика, ракурс, взгляд, поза.





Смелый и целеустремленный человек предпочитает делать фотографии в анфас, повороты головы в любую сторону от зрителя могут сигнализировать о стеснительности или недоверии. Если же на фотографии человек всегда где-то в стороне, на заднем плане, старается отвернуться, чем-то прикрыться, это указывает на стеснительность, комплексы и проблемы с самовосприятием, а это может подставить его под удар спамеров, троллей или мошенников.

3. Не гонитесь за популярностью. С одной стороны, это привлечет к вам новых подписчиков, но с другой — можно охладеть к тому, чем вы занимаетесь, что чревато неудачами. Продолжайте свой путь в комфортном для вас темпе, и тогда на нем обязательно появятся единомышленники.

4. Приготовьтесь к испытаниям. Если вы приняли твердое решение раскрутить свою страницу, не стоит забрасывать это дело в самом начале, если что-то вдруг не получилось. Работайте над собой, будьте более активным и творческим автором. Ищите новые возможности, идеи, ходы, но никогда не теряйте надежду.

5. Будьте оригинальными. Публикуйте на своей странице свежую и интересную информацию, используйте свои личные изюминки и таланты. Необычный статус, пусть даже странный и смешной, уже выделит вас среди тысячи других людей. Будьте смелей и ничем не ограничивайте свою фантазию.

6. Старайтесь вести страницу регулярно. Не пропадайте на несколько недель, публикуйте свежий материал каждый день. Помните, что чем чаще вы выкладываете новости, записи, фотографии, тем больше шанс стать популярным.

7. Не стесняйтесь общаться со своими подписчиками. В интернете большая конкуренция, и только внимательный и открытый автор пользуется популярностью. Проводите опросы, ставьте лайки, радуйте своих читателей. Любите свою аудиторию, и она обязательно ответит взаимностью. Обратная связь — это обязательное условие для популярности страницы.