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Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с пожилыми людьми из дома престарелых по видеосвязи

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с пожилыми людьми из дома престарелых по видеосвязи

За недели режима самоизоляции 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям так прекрасно освоили общение по видеосвязи, что уже, кажется, вошли во вкус. Вчера герцоги Кембриджские совершили видеозвонок в дом престарелых Shire Hall, чтобы поблагодарить его персонал за работу с наиболее уязвимыми для заболевания коронавирусом категориями людей.

 

 

Впрочем, это был не просто звонок, а настоящий сюрприз! Кейт и Уильям решили приободрить пожилых людей, которые живут в этом доме престарелых, и сыграли с ними в лото.

Эта игра, похоже, у супругов явно в числе любимых — они то и дело подшучивали друг над другом, смеялись и использовали жаргонные слова, которые будут понятны только тем, кто хорошо знаком с лото. Впрочем, у них еще есть над чем работать. Когда Уильям спросил у победительницы игры, как они с Кейт справились, она ответила, что очень хорошо, а затем добавила, что на самом деле не так хорошо, как должно было быть. Эта ремарка вызвала у герцогов еще больший смех.

Без призов, конечно, тоже не обошлось — победительнице достался торт, который по настоянию супругов приготовил шеф-повар дома престарелых, и вино, которым все жители дома отметили это радостное и веселое событие.


Для видеозвонка Кейт выбрала одно из своих самых популярных платьев прошлого года — наряд от L. K. Bennett. В нем она прошлым летом посетила турнир по поло вместе со своими детьми и Меган Маркл.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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