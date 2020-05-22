Кэти Перри призналась, что жизнь в самоизоляции с Орландо Блумом и его сыном помогает ей подготовиться к материнству

Вадим Карасев

Через несколько недель 35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум станут родителями. И если для актера этот ребенок будет уже вторым (он воспитывает девятилетнего сына Флинна от брака с Мирандой Керр), то певица станет матерью впервые. Однако, несмотря на то что материнского опыта у Кэти нет, она, по собственному признанию, "быстро учится быть мамой".

Вчера она приняла участие в шоу Friday's The Graham Norton Show и рассказала о том, что жизнь в самоизоляции помогает ей подготовиться к роли матери:

Дети тянутся ко мне через мою музыку, так что я к ним привыкла. Но я не привыкла к тому, чтобы они будили меня рано утром, глядя на меня с края моей кровати,

— пошутила Перри.





Самоизоляцию Кэти проводит вместе с женихом и его сыном, так что нужного опыта она действительно набирается стремительно.

Недавно певица презентовала видеоклип на песню Daisy, который сняла во время пандемии.

Это простое послание о том, чтобы оставаться верным своим мечтам, независимо от того, что кто-то говорит. Во время пандемии это приобрело для меня совершенно новое значение. Я думаю, что воспринимала некоторые вещи как должное, и когда все это закончится, я буду жить своей лучшей жизнью и делать все то, что я откладывала на потом, потому что думала, что это будет всегда доступным,

— сказала она.





О том, как у нее протекает беременность, Кэти Перри откровенно рассказывает поклонникам. Она не скрывает, что у нее случаются депрессии из-за гормональных изменений, а также частые перемены в настроении:

Я плачу, когда смотрю на свои пальцы ног или когда занимаюсь обычными делами,— говорила она.

Несмотря на все это, звезда очень рада тому, что скоро станет матерью, и вместе с женихом с нетерпением ждет появления на свет их дочери.





Кэти Перри и Орландо Блум