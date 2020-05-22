Кличко: транспорт в Киеве заработает в обычном режиме 23 мая, метро — 25 мая

Анастасия Иванова

В Киеве с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, а 25 мая состоится запуск метро. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко."С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - заявил он.Также с 23 мая начнут работу магазины площадью до 1000 кв м, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территорияхС 25 мая будет восстановлена работа метрополитена.Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.Решение, о дате открытия крупных торговых центров КГГА примет после запуска метро.С 1 июня заработают детские сады и школы для выпускников, которые сдают ВНО, а также заведения профтехобразования и вузы. Также возобновят работу фитнесс-центры и спортзалы, но бассейны останутся закрытыми.Также с 1 июня открою пляжи.При этом Кличко подчеркнул, что смягчения карантина будет происходить при благоприятном развитии эпидемической ситуации.