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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»Кадр: Eurovision 2020 / YouTube

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте международного конкурса.

«Количество просмотров музыкального клипа взлетело до небес», — заявили организаторы. Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз, что сделало клип самым быстрорастущим видео в истории канала конкурса на YouTube.

За все время только одно видео набрало более 100 миллионов просмотров — клип на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай. «Поздравляем Little Big!», — добавляется в сообщении.

19 мая сообщалось, что клип Little Big занял четвертое место в международном чарте International YouTube Weekly Chart, уступив лишь американским рэперам 6ix9ine и Future, а также певице Ариане Гранде. За несколько дней до этого участники группы сообщили, что клип на песню Uno попал в тренды YouTube 26 стран мира.

Конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако Европейский вещательный союз отменил музыкальный конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо финала конкурса устроили онлайн-шоу, на котором Little Big представила альтернативную версию песни Uno.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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