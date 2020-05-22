Курс доллара взлетел

Вадим Карасев

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Курсы доллара и евро взлетели в пятницу, 22 мая, в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:48 по московскому времени американская валюта торгуется на уровне 71,8 рубля (плюс 84 копейки). В моменте доллар дорожал до 72,1 рубля. Евро также взлетел в цене: на момент написания материала европейская валюта торговалась на уровне 78,2 рубля (плюс 50 копеек). Однако в ходе торгов евро достигал 78,6 рубля.

Российская валюта падает на новостях об обвале мировых цен на нефть. Стоимость сырья снижается на опасениях, что экономика Китая будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось. Китайские власти в 2020 году впервые отказались устанавливать целевые показатели по росту ВВП, сославшись на сложности в оценке масштабов ущерба от коронавируса.