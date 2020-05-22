Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курс доллара взлетел

Курс доллара взлетелФото: Сергей Коньков / ТАСС

Курсы доллара и евро взлетели в пятницу, 22 мая, в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:48 по московскому времени американская валюта торгуется на уровне 71,8 рубля (плюс 84 копейки). В моменте доллар дорожал до 72,1 рубля. Евро также взлетел в цене: на момент написания материала европейская валюта торговалась на уровне 78,2 рубля (плюс 50 копеек). Однако в ходе торгов евро достигал 78,6 рубля.

Российская валюта падает на новостях об обвале мировых цен на нефть. Стоимость сырья снижается на опасениях, что экономика Китая будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось. Китайские власти в 2020 году впервые отказались устанавливать целевые показатели по росту ВВП, сославшись на сложности в оценке масштабов ущерба от коронавируса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Курс доллара взлетел
Курс доллара взлетел
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из
Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США
Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США
Госудма приняла новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Госудма приняла новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Ивановские аграрии завершают сев яровых культур
Ивановские аграрии завершают сев яровых культур
Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
Новый сериал о сексе вызвал критику зрителей и привлек внимание Кэти Перри
Новый сериал о сексе вызвал критику зрителей и привлек внимание Кэти
Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном
Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" с Робертом
"Инвитро": антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого
"Инвитро": антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого
Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии
Раскрыта география уничтожения российских «Панцирей» в Ливии
Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России
Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России

Топ на сегодня

Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Байден остался в финансовой яме
Байден остался в финансовой яме
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за

Еще по теме

Банк России поднял евро до 75 рублей
Центробанк поднял курсы евро и доллара на два рубля
Официальный доллар снизился до 71 рубля
Биржевой курс евро упал до полуторагодового минимума