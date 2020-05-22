Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования

Вадим Карасев

Фото: http://deti.gov.ru

Законопроект об организации воспитательной системы в сфере образования, внесенный на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Такую точку зрения в беседе с РАПСИ озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Проект федерального закона подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования. Кузнецова напомнила, что еще в послании Федеральному Собранию президент отметил особую значимость такой работы.

«Сегодняшний законопроект, внесенный главой государства, касающийся воспитательной системы в сфере образования, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Результаты проведенных проверок совместно с Рособрнадзором говорили о недопустимой ситуации в воспитательной системе, мы неоднократно обращали внимание Министерства просвещения на необходимость модернизации воспитательных программ. Образование – это не "услуга", это единство двух процессов – обучения и воспитания. Это закреплено в законодательстве и это запрос сегодняшнего времени», - прокомментировала событие Кузнецова.