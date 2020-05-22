Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования

Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования

Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования
Фото: http://deti.gov.ru

Законопроект об организации воспитательной системы в сфере образования, внесенный на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Такую точку зрения в беседе с РАПСИ озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Проект федерального закона подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования. Кузнецова напомнила, что еще в послании Федеральному Собранию президент отметил особую значимость такой работы.

«Сегодняшний законопроект, внесенный главой государства, касающийся воспитательной системы в сфере образования, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Результаты проведенных проверок совместно с Рособрнадзором говорили о недопустимой ситуации в воспитательной системе, мы неоднократно обращали внимание Министерства просвещения на необходимость модернизации воспитательных программ. Образование – это не "услуга", это единство двух процессов – обучения и воспитания. Это закреплено в законодательстве и это запрос сегодняшнего времени», - прокомментировала событие Кузнецова.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования
Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе
России предрекли череду карантинов до 2021 года
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Как раскрутить страницу в соцсетях: 7 секретов популярности, которые привлекут подписчиков
Как раскрутить страницу в соцсетях: 7 секретов популярности, которые
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии
США могут дать союзникам больше данных о России
США могут дать союзникам больше данных о России
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Названы сроки возвращения экономики России на докризисный уровень
Названы сроки возвращения экономики России на докризисный уровень
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Детский омбудсмен и Минкомсвязи проведут мониторинг нарушения прав детей
Кузнецова предложила оповещать органы опеки о психических проблемах матерей
Минобрнауки РФ поддержало обучение школьников «Семьеведению»
Минобрнауки готово реализовать все поставленные Путиным цели