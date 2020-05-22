Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за критики темнокожих звезд

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Американскую исполнительницу Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за критики таких темнокожих звезд, как Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat. Певица отреагировала на претензии пользователей в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что хоть и выразила недовольство творчеством перечисленных знаменитостей, они все равно являются ее самыми любимыми артистками. «Есть определенные женщины, которым современная культура не хочет давать право голоса. И раса не имеет к этому никакого отношения. Мне теперь уже все равно, но никогда-никогда не называйте меня расисткой, потому что это дерьмо», — написала Лана Дель Рей.

«********** [отстаньте]», — отметила исполнительница в другом посте. В комментариях пользователи вновь обвинили ее в расизме, предположив, что певица завидует тому, что некоторые темнокожие артистки добились большего успеха, чем она.

Ранее Лана Дель Рей раскритиковала ряд поп-артисток, включая Бейонсе, за песни про «**** [секс] и измены». Артистка призналась, что ей надоело, что женщины из индустрии музыки обвиняют ее в восхвалении насилия, в то время как она — просто известная персона, которая поет о реальных вещах.