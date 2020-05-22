Лукашенко: Приходится готовиться к войне
Стратегическая задача Белоруссии в сфере обороны заключается в том, чтобы нанести неприемлемый урон противнику. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе ознакомления с разработками зенитного ракетного вооружения и испытательной и производственной базой «ОКБ ТСП» заявил Александр Лукашенко.«Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг — нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать «самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие».
По его словам, «в этом направлении мы развиваем свои Вооруженные силы».
Кроме того, белорусский лидер констатировал, что разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств.
При этом он отметил, что «хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны».
Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия является миролюбивой страной. При этом он подчеркивал, что страна готова отразить любое посягательство на ее независимость. По его словам, Белоруссия является ««форпостом России» и никогда не «пропустит танки на Москву».