Лукашенко: Приходится готовиться к войне

Влада Некрасова

Стратегическая задача Белоруссии в сфере обороны заключается в том, чтобы нанести неприемлемый урон противнику. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе ознакомления с разработками зенитного ракетного вооружения и испытательной и производственной базой «ОКБ ТСП» заявил Александр Лукашенко.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг — нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать «самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие».

По его словам, «в этом направлении мы развиваем свои Вооруженные силы».

«Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого „интереса“ со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — подчеркнул Лукашенко и отметил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО.

Кроме того, белорусский лидер констатировал, что разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших средств.

«Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, но, тем не менее, приходится тратиться и на оборону», — заметил он.

При этом он отметил, что «хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны».

«Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия является миролюбивой страной. При этом он подчеркивал, что страна готова отразить любое посягательство на ее независимость. По его словам, Белоруссия является ««форпостом России» и никогда не «пропустит танки на Москву».