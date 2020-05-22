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Лунный день сегодня 22 мая 2020 года

Лунный день сегодня 22 мая 2020 года

Сегодня на небосводе появится Новая Луна. Астрологи отмечают, что в этот раз Новолуние пройдет в Знаке Тельца, и рассказывают, какие возможности и перспективы возникнут в следующем лунном месяце.

Все, что связано с порядком и ответственностью, поможет нам противостоять хаосу надвигающихся суток. Будьте особенно осторожны в финансовых вопросах: высока вероятность крупных потерь. Астрологи советуют соблюдать умеренность во всем, уклоняться от громких скандалов, опрометчивых решений и эмоционально напряженных ситуаций. В противном случае есть риск оказаться в водовороте невероятных и не всегда позитивных случайностей.


Фаза Луны: 30-1 лунные сутки. Новолуние в Тельце подкрепит «положительное упрямство», возможно везение в последний момент. Но одновременно возрастут риски, усилится импульсивность, конфликтность, обидчивость.

Магнитные бури: геомагнитные колебания этого дня могут ослабить организм. Воздержитесь от тяжелых физических нагрузок. Чаще дышите свежим воздухом. Взбодриться поможет горячий травяной чай.

Благоприятные дела в Новолуние:


упорство в достижении целей;
построение планов на будущее;
проведение ритуалов на благополучие;
оплата счетов, квитанций;
общение с близкими.

Опасности и риски в Новолуние:


начало новых проектов;
излишняя доверчивость;
конфликты и ссоры;
невнимательность к деталям;
участие в авантюрах.

Домашние дела при Луне в Тельце

В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избавиться от всего лишнего. Все, что вы давно не используете, только засоряет дом и его энергетику. Сделав такую уборку на Новолуние, вы избавитесь от негатива и привлечете в дом благополучие.

Работа и деньги в пятницу

Благодаря удачному стечению обстоятельств и влиянию Тельца у многих появится шанс добиться давних карьерных целей, недосягаемых ранее. Важно лишь заметить открывающиеся возможности и поверить в свои силы. Не отвлекайтесь на мелочи, строго соблюдайте правила и не прибегайте к тайным играм. А вот в денежных вопросах будьте осторожны и сдержанны. Имейте в виду, что возможны убытки и значительные траты, связанные с домом и семьей.


Внешний вид по лунному календарю

Удачу сегодня принесут массивные аксессуары и необычная одежда. Особое внимание стоит обратить на детали образа и фантазийный крой: незаурядность наряда и шокирующий взгляд на привычные вещи — главные советы, которые дают астрологи. Не бойтесь экспериментов, но придерживайтесь стиля и не утяжеляйте образ многочисленными украшениями.

Любовь и отношения сегодня

На фоне повышенной эмоциональности возможны мелкие ссоры и недоразумения в отношениях. Они легко уладятся, если получится сразу обнаружить главную причину. Изыщите возможности провести время с близкими, поговорить «о наболевшем», устроить совместный вечер — это поможет улучшить отношения, наполнить их новым радостным смыслом, испытать счастье в любви. Следует укротить гордость и сделать шаг навстречу своему счастью.

Настроение и здоровье 22 мая

Ожидается насыщенный событиями день. Много общения, неординарных ситуаций, полезных дел и решений личных вопросов. Все в жизни сегодня повернется в сторону гармонии и счастья. Нам нужно лишь поддерживать в себе доброжелательность, стараться учитывать мнение и интересы окружающих, проявлять снисходительность к слабостям родных и любимых людей.

Для поддержания хорошего самочувствия полезно будет сократить физические и психические нагрузки. Освободившиеся время отведите на отдых, общение с близкими или проведение очистительных, укрепляющих энергетику процедур. Но самое главное — не поддаваться плохому настроению. Не обращайте внимание на мелкие невзгоды — это преходящее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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