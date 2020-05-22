Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Красить волосы привыкли многие, ведь новые оттенки привносят в жизнь яркие эмоции. Окрашивание локонов лучше всего проводить в благоприятные для этого дни, и советы астрологов помогут выбрать самое удачное время для смены имиджа в июне 2020 года.

Волосы являются источником сил, поэтому так важно за ними ухаживать. Окрашивание волос щадящими красителями помогает сохранить их силу и блеск, а значит, перед окрашиванием нужно внимательно читать состав. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют красить волосы в благоприятные для этого дни, чтобы привлекать в жизнь позитивные перемены, а также всегда находиться в прекрасном настроении.

1, 2 июня: окрашивание волос в первые дни лета под влиянием растущей Луны в Весах повысит уверенность в себе. Благодаря использованию природных красителей получится сохранить локоны здоровыми и сияющими.

3, 4 июня: позитивное влияние Скорпиона стоит использовать для того, чтобы привлечь в жизнь материальное благополучие. Астрологи рекомендуют мелирование или колорирование с использованием светлых оттенков.

5, 6 июня: Полнолуние в Стрельце 5 июня — не время для окрашивания. Нестабильная энергетика пространства может стать причиной перепадов настроения, которые усугубятся, если выбрать не тот цвет или испортить локоны токсичной краской. Окрашивать волосы 6 числа астрологи также не рекомендуют, чтобы исключить появление секущихся кончиков и перхоти.

7, 8 июня: убывающая Луна в Козероге — время волнительное, и для того чтобы справиться с эмоциями и не стать жертвой мошенников, стоит покрасить волосы в темные оттенки.

9, 10 и 11 июня: окрашивание волос во время убывающей Луны в Водолее 9 и 10 числа пройдет успешно, если выбирать растительные красители, которые щадят локоны. Краситься 11 июня астрологи не рекомендуют из-за возможности привлечь в жизнь неприятные перемены.

12, 13 июня: Луна в Рыбах — период сложный, и для того, чтобы поддержать настроение на высоте, стоит окрашивать локоны в цвет, подходящий по Знаку Зодиака.

14, 15 и 16 июня: убывающая Луна и Овен — взрывоопасное сочетание, и в июне 2020 красить волосы в этот период стоит лишь тем, кто желает избавить себя от давления со стороны и начать самостоятельную жизнь.

17, 18 июня: ночное светило продолжает убывать, и в эти дни оно пребывает в созвездии Тельца. Оба дня благоприятны не только для окрашивания в один цвет, но и для экспериментов. Яркие краски поднимут настроение, что станет залогом новых успехов.

19, 20 июня: Луна в Близнецах — не лучшее время для окрашивания. Из-за смены цвета волос неприятности могут возникнуть при общении с близкими, а также не исключены проблемы с финансами.

21, 22 и 23 июня: 21 первого числа пройдет Новолуние в Раке. В этот день красить волосы лучше всего натуральными красителями, чтобы сохранить природную красоту волос. 22 и 23 июня новый оттенок будет уместным для тех, кому необходимо завоевать авторитет в деловой среде.

24, 25 июня: рост Луны во Льве — отличное время для смены цвета волос. Новые оттенки придадут смелости и добавят оптимизма. Красить локоны можно в любой цвет, который придется по душе.

26, 27 июня: позитивное время дарит Луна, пребывающая в созвездии Девы. В эти дни стрижка и окрашивание волос помогут привлечь не только материальное благополучие, но и внимание нужных людей.

28, 29 июня: рост Луны в Весах — неоднозначное время. Окрашивание волос 28 июня привлечет в жизнь любовь. А вот смена цвета 29 числа может негативно сказаться как на настроении, так и на здоровье.

30 июня: во время роста Луны в Скорпионе краситься лучше всего в темные оттенки. Они помогут скрыться от недоброжелателей, а также спокойно выполнить всю запланированную работу в срок.