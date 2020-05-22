Май не радует теплом: синоптики уточнили, где на выходных пройдут дожди

Алексей Вольцев

Ближайшие три дня будут дождливыми, в воскресенье 24 мая возможны еще и грозы. Днем столбики термометров покажут умеренные температуры до +17 градусов, а ночью в отдельных районах возможны заморозки на почве. Потепление ожидается не раньше 26 мая.

22 мая днем ожидается 9−14° тепла. На юге и в Закарпатье теплее — до 13−18 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

23 мая в центре и на Левобережье пройдут небольшие дожди. Ночью на большей части страны +3−5, но опасность заморозков остается. В Карпатах местами до -3°.

24 мая в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут дожди с грозами. На остальной части страны без осадков, до 15 градусов в северных областях, до +18 на юге.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», что по его расчетам в последние дни мая пройдут ливни и существенно похолодает. Об этом в статье «Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»