Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Май не радует теплом: синоптики уточнили, где на выходных пройдут дожди

Май не радует теплом: синоптики уточнили, где на выходных пройдут дожди

Май не радует теплом: синоптики уточнили, где на выходных пройдут дожди

Ближайшие три дня будут дождливыми, в воскресенье 24 мая возможны еще и грозы. Днем столбики термометров покажут умеренные температуры до +17 градусов, а ночью в отдельных районах возможны заморозки на почве. Потепление ожидается не раньше 26 мая.

22 мая днем ожидается 9−14° тепла. На юге и в Закарпатье теплее — до 13−18 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

23 мая в центре и на Левобережье пройдут небольшие дожди. Ночью на большей части страны +3−5, но опасность заморозков остается. В Карпатах местами до -3°.

24 мая в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут дожди с грозами. На остальной части страны без осадков, до 15 градусов в северных областях, до +18 на юге.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», что по его расчетам в последние дни мая пройдут ливни и существенно похолодает. Об этом в статье «Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

46 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки
S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Мужчина показал друзьям обнаженные фотографии возлюбленной и разрушил ее жизнь
Мужчина показал друзьям обнаженные фотографии возлюбленной и разрушил
Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под
Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6%
Военный бюджет Китая в 2020 году вырастет на 6,6%
Популярный уличный художник обвинил рэпера 50 Cent в нападении
Популярный уличный художник обвинил рэпера 50 Cent в нападении
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусом
В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусом
Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании
Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании
Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани
Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани

Топ на сегодня

Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с экранов
Говоривший о заниженном числе жертв главный инфекционист США пропал с
Россияне вывели в наличные 362 млрд рублей
Россияне вывели в наличные 362 млрд рублей
В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса
В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса
Пашинян предстал перед министрами в маске: Ситуация очень плохая
Пашинян предстал перед министрами в маске: Ситуация очень плохая

Еще по теме

В Украине завтра пасмурно, дождь со снегом и +7 °С
Весна откладывается: где и когда в Украине ждать похолодания
В начале недели в Украине будут дожди с грозами
В конце рабочей недели в государстве Украина погода немного ухудшится