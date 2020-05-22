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Маски Бейна из "Темного рыцаря" раскупили в американских онлайн-магазинах

Маски Бейна из "Темного рыцаря" раскупили в американских онлайн-магазинах
На фоне пандемии коронавируса ажиотажным спросом пользуются маски Бейна, которую носит суперзлодей из комиксов DC, а также герой Тома Харди в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012 год), сообщает THR.

И хотя пластмассовый аксессуар никак не защищает от распространения вирусов, его раскупают в американских онлайн-магазинах, как правило, с карнавальной атрибутикой.


"Мы заметили резкий скачок продаж на эти изделия в апреле и начале мая. Что необычно для данного времени года", — прокомментировал Дэвид Дежак, пресс-секретарь одной из таких торговых площадок.

Он отметил, что маски преимущественно покупают взрослые, так как для детей и подростков на складах их предостаточно, как и костюмов Бейна.

"Мы обнаружили, что пользователи набирают слово "маска" гораздо чаще, чем обычно", — уточнил Дежак.

По его словам, Бейн — лидер среди поисковых запросов, но спросом также пользуются товары, имитирующие лицо Дональда Трампа, зомби и муляжи противогазов.


В комиксах и фильме устрашающий предмет снабжает персонажа специальным газом, благодаря которому он не чувствует боли и может долгое время сражаться на пределе человеческих возможностей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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