Маски Бейна из "Темного рыцаря" раскупили в американских онлайн-магазинах
И хотя пластмассовый аксессуар никак не защищает от распространения вирусов, его раскупают в американских онлайн-магазинах, как правило, с карнавальной атрибутикой.
"Мы заметили резкий скачок продаж на эти изделия в апреле и начале мая. Что необычно для данного времени года", — прокомментировал Дэвид Дежак, пресс-секретарь одной из таких торговых площадок.
Он отметил, что маски преимущественно покупают взрослые, так как для детей и подростков на складах их предостаточно, как и костюмов Бейна.
"Мы обнаружили, что пользователи набирают слово "маска" гораздо чаще, чем обычно", — уточнил Дежак.
По его словам, Бейн — лидер среди поисковых запросов, но спросом также пользуются товары, имитирующие лицо Дональда Трампа, зомби и муляжи противогазов.
В комиксах и фильме устрашающий предмет снабжает персонажа специальным газом, благодаря которому он не чувствует боли и может долгое время сражаться на пределе человеческих возможностей.