Масштабное наступление со стороны Украины развяжет руки России в Донбассе
В Донбассе в последнее время сохраняется напряженная военная ситуация. Однако с начала мая тенденции к прогрессирующей эскалации стали очевидны всем. Причем они сопровождались непримиримой риторикой со стороны Киева. В частности, в середине мая представители контактной группы по Донбассу со стороны Украины отвергли закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, что окончательно завело в тупик и без того уже несколько лет пробуксовывающие споры о реализации Минских соглашений.
Конституционная реформа, предполагающая децентрализацию и особый статус Донбасса, закреплена в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, согласованном сторонами в феврале 2015 года. Реакцией на усиление обстрелов и заявления Украины, судя по всему направленные на зондирование почвы и определение границ дозволенного, стало приведение в повышенную боевую готовность подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что война и до этого не прекращалась ни на один день, бойцы находились на передовой и были готовы отразить возможную атаку. Так что данное заявление, растиражированное СМИ, скорее было направлено на то, чтобы показать Киеву его место и вернуть его в русло политических переговоров на прежние позиции.
«Режим повышенной боевой готовности для нас норма не только в последнее время, но и в целом на протяжении войны. Мы регулярно приводим все наши подразделения в состояние повышенной боевой готовности, потому что состояние дел на передовой к этому располагает довольно часто. В последнее время у нас имеет место беспрецедентное обострение отношений с Украиной. По линии фронта наблюдаются провокации со стороны Украины, которые сопровождаются непрерывными обстрелами, увеличением количества применения запрещенной Минскими соглашениями артиллерии. В разы возрастает количество прилетов по нашей территории», — заявил корреспонденту ИА Newstes основатель бригады «Восток», руководитель «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.
Он обратил внимание на то, что ситуация достигла пика напряженности не только на военном, но и на дипломатическом фронте.
Французский снайпер-доброволец, военный эксперт Эруан Кастель заявил корреспонденту ИА Newstes, что повышение боевой готовности подразделений Народной милиции вынужденная мера, связанная с усилением обстрелов в последние месяцы.
Он обратил внимание, что уже шесть лет идет война и пять лет стороны пытаются найти компромисс в рамках Минских соглашений.
Ожидать, что при Зеленcком Украина будет готова пойти на компромисс при выполнении «Минска», по мнению Эруана Кастеля, не следует, поскольку Зеленский не менее, чем Петр Порошенко, зависит от своих американских кураторов.
Однако, по его словам, Зеленский отдает себе отчет в том, что масштабное наступление со стороны Украины неизбежно приведет к большим жертвам среди мирного населения, что развяжет руки России, которая не сможет в этом случае не вмешаться в ситуацию. Тем более что после получения паспортов на Донбассе теперь живут граждане России.