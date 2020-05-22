Масштабное наступление со стороны Украины развяжет руки России в Донбассе

Влада Некрасова

В Донбассе в последнее время сохраняется напряженная военная ситуация. Однако с начала мая тенденции к прогрессирующей эскалации стали очевидны всем. Причем они сопровождались непримиримой риторикой со стороны Киева. В частности, в середине мая представители контактной группы по Донбассу со стороны Украины отвергли закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, что окончательно завело в тупик и без того уже несколько лет пробуксовывающие споры о реализации Минских соглашений.

Конституционная реформа, предполагающая децентрализацию и особый статус Донбасса, закреплена в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, согласованном сторонами в феврале 2015 года. Реакцией на усиление обстрелов и заявления Украины, судя по всему направленные на зондирование почвы и определение границ дозволенного, стало приведение в повышенную боевую готовность подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что война и до этого не прекращалась ни на один день, бойцы находились на передовой и были готовы отразить возможную атаку. Так что данное заявление, растиражированное СМИ, скорее было направлено на то, чтобы показать Киеву его место и вернуть его в русло политических переговоров на прежние позиции.

«Режим повышенной боевой готовности для нас норма не только в последнее время, но и в целом на протяжении войны. Мы регулярно приводим все наши подразделения в состояние повышенной боевой готовности, потому что состояние дел на передовой к этому располагает довольно часто. В последнее время у нас имеет место беспрецедентное обострение отношений с Украиной. По линии фронта наблюдаются провокации со стороны Украины, которые сопровождаются непрерывными обстрелами, увеличением количества применения запрещенной Минскими соглашениями артиллерии. В разы возрастает количество прилетов по нашей территории», — заявил корреспонденту ИА Newstes основатель бригады «Восток», руководитель «Патриотических сил Донбасса» Александр Ходаковский.

Он обратил внимание на то, что ситуация достигла пика напряженности не только на военном, но и на дипломатическом фронте.

«Автоматически она отражается и на линии соприкосновения. Это взаимозависимость всегда имела место в развитии событий в Донбассе. Мы сейчас наблюдаем попытки прессинговать Россию. Америка усилила внимание к переговорному процессу в Минске и в целом к ситуации на Украине. Переговорное направление на Украине курируют люди, аффилированные с американскими спецслужбами. В Киеве на высшем политическом уровне лоббируется присутствие американцев в переговорной группе, которая носит название нормандской. Имеют место попытки усиления украинских позиций в переговорном процессе, что сопровождается активизацией на линии фронта. Это, как я уже говорил, взаимосвязанные процессы. Донбасский фронт всегда реагирует на усиление политической напряженности. В данном случае логичным шагом является введение повышенной боевой готовности. Ничего странного в этом нет. Мы следим за развитием ситуации, и пока что жестких предпосылок того, что она выйдет из-под контроля, нет. Но тем не менее посмотрим, до каких пределов готова дойти Украина», — заключил Ходаковский.

Французский снайпер-доброволец, военный эксперт Эруан Кастель заявил корреспонденту ИА Newstes, что повышение боевой готовности подразделений Народной милиции вынужденная мера, связанная с усилением обстрелов в последние месяцы.

«Вызывает большую озабоченность то, что последние несколько недель усилились обстрелы мирных районов. Май стал одним из худших месяцев войны с 2015 года по количеству пострадавших гражданских. Повышение боевой готовности было призвано показать Киеву параллельно с предупреждениями в политической сфере, что республики готовы защищать свое население», — сказал Эруан Кастель.

Он обратил внимание, что уже шесть лет идет война и пять лет стороны пытаются найти компромисс в рамках Минских соглашений.

«Можно сделать вывод, что минские договоренности зашли в тупик, как и политическое решение конфликта. Мы все больше вязнем в этих соглашениях, заходим в тупик и не видим никакого выхода. Все больше приходится отдавать себе отчет в том, что Минские соглашения, поскольку они неосуществимы ни одной из сторон, были временным, компромиссным решением, которое не дало долгосрочных результатов. На тот момент все ухватились за Минские соглашения, ожидая, что они приведут к истощению противника. Россия думала, что Украина рухнет как государство, что случится „майдан“, который сметет проамериканское правительство. Точно так же Украина надеялась на то, что санкции против России приведут к ее отказу от поддержки республик, которую она так или иначе осуществляет», — сказал Кастель.

Ожидать, что при Зеленcком Украина будет готова пойти на компромисс при выполнении «Минска», по мнению Эруана Кастеля, не следует, поскольку Зеленский не менее, чем Петр Порошенко, зависит от своих американских кураторов.

«Зеленский не является сильным и самостоятельным президентом, он еще больше, чем Порошенко, подвержен приказам и давлению со стороны Вашингтона вне и националистов внутри страны», — сказал Кастель.

Однако, по его словам, Зеленский отдает себе отчет в том, что масштабное наступление со стороны Украины неизбежно приведет к большим жертвам среди мирного населения, что развяжет руки России, которая не сможет в этом случае не вмешаться в ситуацию. Тем более что после получения паспортов на Донбассе теперь живут граждане России.

Кристина Мельникова

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