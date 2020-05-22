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Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов РоссииФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России. Свою позицию она высказала в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Комментируя меморандум о начале процесса объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, она назвала это «правильным движением». «Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.

Спикер отметила, что советское наследство, которое досталось современной России в плане административно-территориального деления, не в полной мере соответствует новым условиям. Она пояснила, что например регион с менее чем тремя миллионами населения потенциально имеет низкие шансы для успешного экономического развития.

«Мне кажется, это процесс естественный, он назрел. Но решать будут сами граждане», — резюмировала Матвиенко.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

19 мая в рабочей группе по объединению двух регионов выдвинули предложение включить в состав нового единого субъекта также Республику Коми.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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