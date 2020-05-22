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МИД ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

МИД ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

Министерство иностранных дел Японии нужно «вернуть к реальности», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя внешнеполитический отчет Токио с претензией на Курильские острова, передает RT.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности», — сказала Захарова.

Она напомнила, что по итогам Второй мировой войны в соответствии с международными документами, в том числе Уставом ООН, суверенитет над Курильскими островами принадлежит России.

Как уже сообщало ИА Newstes, Япония заявила о своём «праве собственности» на группу островов, «находящихся под контролем России», в своём ежегодном внешнеполитическом отчёте, опубликованном 19 мая. Это произошло впервые за последний год — данная формулировка не содержалась в докладе МИД страны за 2019 год, в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в докладе версии «2018».

Напомним, позиция России в вопросе территориальных претензий Японии остаётся неизменной — российский суверенитет над Южными Курилами (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) не подлежит сомнению.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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