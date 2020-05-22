Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков обвинил телеведущего Владимира Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки, которую обещал ему нигде не публиковать. Свежий выпуск авторской программы Михалкова «Бесогон ТВ» опубликован на YouTube.

По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать. Однако после того, как Познер критически отозвался о Михалкове в эфире радиостанции «Эхо Москвы», режиссер решил раскрыть детали личного письма.

«Владимир Владимирович, нахрена вы меня тронули?», — обратился Михалков к Познеру и процитировал несколько фрагментов из письма, сопроводив их комментариями. Михалков отметил, что снял с себя данное ведущему слово, так как считает, что тот сам его нарушил.

Режиссер привел выдержку из письма Познера. «Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской… цензура Вас не коснулась и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко…» — написал тот Михалкову. Однако режиссер посчитал ложью то, что он «не знал цензуры», и заявил, что одна только его картина «Родня» получила 117 поправок, 70 из которых он был вынужден выполнить. «Что вы мелете? Ну если вы не готовы к разговору, зачем вы утверждаете то, чего вы не знаете?» — обратился он к ведущему.

Кроме того, режиссер возмутился словами Познера о том, что «советская партократия оказалась для страны губительной». По мнению Михалкова, в биографии ведущего есть эпизоды, которые делают подобные высказывания для него непозволительными. К примеру, то, что Познер был членом коммунистической партии, а позже работал секретарем парткома в комитете по радиовещанию и телевидению. Режиссер также отослал зрителей к странице журналиста Максима Новиковского, который утверждает, что Познер был секретным агентом КГБ.

В качестве подтверждения этой точки зрения он вспомнил, что с конца 1980-х Познер вел передачу на английском языке для США и часто был гостем программы Nightline на американском канале, где представлял «в лучшем свете» все решения, которые принимало советское правительство. По мнению Михалкова, человек, которому доверяли бы выступать перед американцами, «оправдывая поступки этой страны», должен был пройти серьезный «кастинг». «Поэтому про вранье, я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать», — ответил Познеру режиссер.

В начале мая Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ».

Познер позже заявил, что посмотрел этот выпуск «Бесогон ТВ». Ведущий отметил, что испытал отвращение при просмотре, а также посчитал, что в заявлениях Михалкова было «колоссально много лжи».