Минимальное пособие по уходу за ребёнком для неработающих россиян увеличат вдвое
Тема: Пленарное заседание Госдумы 22 мая 2020 года
Государственная Дума на пленарном заседании 22 мая приняла закон, который увеличивает в два раза минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет.
Согласно документу, с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3375 до 6752 рублей.
Такая поправка входит в пакет антикризисных мер по противодействию коронавирусу, принятый Госдумой в пятницу.
Повысить вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребёнком предложил 11 мая Президент России Владимир Путин. Глава государства тогда уточнил, что пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.
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