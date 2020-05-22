Минимальное пособие по уходу за ребёнком для неработающих россиян увеличат вдвое

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 22 мая 2020 года

Государственная Дума на пленарном заседании 22 мая приняла закон, который увеличивает в два раза минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет.

Согласно документу, с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3375 до 6752 рублей.

Такая поправка входит в пакет антикризисных мер по противодействию коронавирусу, принятый Госдумой в пятницу.

Повысить вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребёнком предложил 11 мая Президент России Владимир Путин. Глава государства тогда уточнил, что пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

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