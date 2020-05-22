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Мэр призвал адаптировать больницы Москвы к работе в условиях пандемии

Мэр призвал адаптировать больницы Москвы к работе в условиях пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Борьба с коронавирусом в Москве в самом разгаре, в этих условиях система система здравоохранения должна адаптироваться и полноценно работать, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны воспринимать ситуацию как необходимость или возможность адаптировать здравоохранение к работе в любых условиях, в том числе в условиях продолжающейся эпидемии. Научиться работать в этих условиях полноценно — это сложная задача», — сказал Собянин в ходе селекторного совещания с главными врачами городских больниц.

При этом мэр подчеркнул, что нельзя бесконечно откладывать оказание плановой медицинской помощи населению, её объёмы следует планово и постепенно увеличивать.

В России за сутки выявили 8 894 человека с коронавирусом — всего по стране 326 448 инфицированных. По данным оперштаба, суточный рост снизился до 2,8 процента.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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