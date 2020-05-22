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Мужчина показал друзьям обнаженные фотографии возлюбленной и разрушил ее жизнь

Мужчина показал друзьям обнаженные фотографии возлюбленной и разрушил ее жизньФото: Matt Cardy / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником throwRAahboyfriend рассказала, как узнала о том, что ее бойфренд показал своим друзьям ее обнаженные фотографии. Девушка написала, что после этого почувствовала, что ее жизнь разрушена.

По ее словам, она и ее возлюбленный учатся вместе в колледже, однако он родом из другого города. Там же живут друзья мужчины, которые, по мнению пользовательницы Reddit, до сих пор ведут себя как ученики старшей школы.

Когда она приезжала в гости к бойфренду или вместе с ним приходила в гости к его друзьям, они часто вели себя грубо. К примеру, друг ее возлюбленного однажды сказал, что женщины годятся только для секса. Девушка отметила, что никогда не понимала, почему ее бойфренд продолжает общаться с этими людьми, так как он отличался от них и всегда был очень заботливым и милым.

Однако недавно сестра одного из приятелей ее возлюбленного сообщила автору поста, что ее обнаженная фотография висит на стене в подвале их дома. Оказалось, что они собирают снимки всех женщин, с которыми занимались сексом, и устраивают своеобразное соревнование. При этом если героиня фотографии обнаженная, то такой снимок ценится выше.

Девушка уточнила, что на фотографии, которую она увидела, нет лица, однако ее можно легко узнать по татуировке на ноге. «Я почувствовала себя шокированной, пристыженной, преданной, объективированной», — написала она. Пользовательница Reddit отметила, что доверяла своему бойфренду и не думала, что он мог так поступить с ней, поэтому она никогда не сможет простить его. Она добавила, что не знает, как рассказать о случившемся семье, потому что ее родители очень консервативны, они даже не знают, что у нее есть татуировка.

В комментариях многие пользователи поддержали девушку. Некоторые порекомендовали ей быть твердой в своем решении и не возобновлять отношения с мужчиной, который так поступил. Ей также посоветовали перестать винить себя в случившемся и напомнили, что ей не должно быть стыдно за подобную утечку интимного снимка.

Ранее пользователи Reddit поддержали девушку, которая отказалась финансово помогать родственникам, потерявшим работу из-за коронавируса. Она отметила, что они много лет не интересовались ее жизнью, издевались над ней, когда она была ребенком, а затем написали только для того, чтобы попросить денег.

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По материалам: lenta.ru

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