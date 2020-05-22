На Кубани отменено курсирование “Ласточек” из Краснодара в Анапу

Вадим Карасев

Поезда типа “Ласточка” прекращают свое курсирование по маршруту Краснодар – Анапа, но пока только на 1 месяц.

Как сообщает Деловая Газета.Юг, ссылаясь на пресс-службу РЖД, данный поезд перестанет ходить с 30 мая по 30 июня 2020 года. Виной тому крайне низкий спрос на фоне неблагополучной эпидобстановки в России ввиду коронавируса.

Как отметили в РЖД, если у вас остались на эти поезда неиспользованные проездные документы, то в течении полугода вы имеете право их вернуть. Причем сборы и дополнительная плата взиматься не будут. Пассажиры могут вернуть деньги абсолютно в любой ж/д-кассе на территории той страны, где покупали билет.

Если проездные документы имеют электронный вид, то сдать их можно будет через веб-ресурсы, на которых они оформлялись.

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