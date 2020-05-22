На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок

Влада Некрасова

23 мая на юге острова Сахалин проведут состязания беспилотников по поиску нелегальных свалок. Участники соревнований при помощи летательных аппаратов будут искать в Корсаковском районе несанкционированные свалки объемом от 4 кубометров, сообщает пресс-служба региона. За каждое такое найденное место положена награда – 5 тысяч рублей.

"Наведение порядка на островах – это наше общее дело, и все жители региона могут принять в этом самое активное участие. Лично благодарю всех, кто замечает несанкционированные свалки, фиксирует их и отправляет информацию любыми способами: через систему 112 или портал "Сахалин.онлайн". Теперь в эту работу могут включиться и обладатели дронов", – отметил глава региона Валерий Лимаренко.