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На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок

На Сахалине пройдут соревнования беспилотников по поиску свалок
23 мая на юге острова Сахалин проведут состязания беспилотников по поиску нелегальных свалок. Участники соревнований при помощи летательных аппаратов будут искать в Корсаковском районе несанкционированные свалки объемом от 4 кубометров, сообщает пресс-служба региона. За каждое такое найденное место положена награда – 5 тысяч рублей.

"Наведение порядка на островах – это наше общее дело, и все жители региона могут принять в этом самое активное участие. Лично благодарю всех, кто замечает несанкционированные свалки, фиксирует их и отправляет информацию любыми способами: через систему 112 или портал "Сахалин.онлайн". Теперь в эту работу могут включиться и обладатели дронов", – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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