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Навальнисты-«патриоты» — против памятника евреям Сталинграда

Навальнисты-«патриоты» — против памятника евреям Сталинграда

В центре Волгограда в сквере имени Восьмого марта хотят установить памятник местным евреям — жертвам немецко-фашистских захватчиков из 6-й армии вермахта, которая через Сталинград пыталась выйти к нефтяным промыслам Грозного и Баку. В течение лета-осени 1942 года немецкие оккупанты в Сталинградской области убили более 400 гражданских евреев, не успевших эвакуироваться. На памятнике в Волгограде будет табличка с надписью, что на месте сквера нацисты проводили массовые расстрелы сталинградских евреев. Напротив сквера располагались немецкая комендатура и отдел гестапо.

Против увековечивания в городе-герое жертв Холокоста выступили волгоградские сторонники Алексея Навального — в лице организации «Волгоградский правозащитный центр» (ВПЦ). Навальнисты считают, что памятник убитым нацистами евреям — «разжигание межнациональной розни», поскольку жертв Холокоста на Волге «было куда меньше, чем убитых русских». Член руководства ВПЦ Анатолий Болтыхов предложил властям Волгоградской области: возле памятника евреям надо поставить памятник русским, который бы указывал, что русских погибло значительно больше, или вообще памятник жертвам Холокоста в городе не нужен как «экстремистский».

Предложение Болтыхова — заведомая провокация, рассчитанная на то, что власти не выполнят ультиматума навальнистов. Еще в 1959 году в сквере установили стелу в честь погибших солдат и офицеров из 57 -й и 64-й армий, противостоявших в Сталинграде войскам Фридриха Паулюса. В 1990 -х годах на стеле выбили надпись, что здесь также похоронены погибшие мирные жители Сталинграда. В сквере — две братские могилы советских воинов и мирных жителей. Излишне говорить, что идея Болтыхова с отдельным памятником для русских, да еще с указанием на памятнике, что «русских погибло куда больше,чем евреев» — это и есть настоящее разжигание межнациональной розни.

Анатолий Болтыхов, кроме того, что рекомендуется сторонником Навального, еще позиционирует себя русским националистом. Ранее он как лидер местного отделения запрещенного в России «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» проводил в Волгограде «Русские марши». От лица запрещенной в России организации «Русские», созданной Дмитрием Демушкиным и Александром Поткиным (Беловым), Болтыхов участвовал в мероприятиях КПРФ. В друзьях у Болтыхова «ВКонтакте» — ультраправый политик Андрей Савельев, бывший советник Дмитрия Рогозина, лидер профашистской монархическо- клерикальной партии «Великая Россия».

Идея Болтыхова о том, что памятник евреям в Волгограде будет «экстремизмом» — версия антисемитских по содержанию политических установок Савельева.

Болтыхов также член запрещенного в России движения «Артподготовка» во главе с бывшим зампредом Саратовской областной думы Вячеславом Мальцевым — ныне «национал-либералом», эмигрировавшим в 2017 году на Украину. 5 ноября 2017 года, во время «Русского марша» в Волгограде, Болтыхов от имени Мальцева объявил о свержении в Волгоградской области действующей российской власти.

Болтыхов ранее был судим по статье 282 УК РФ (Экстремизм) и за ношение нацистской символики, обвинялся в краже автомобильного аккумулятора, находился на обследовании в психбольнице. При этом Болтыхов — выпускник такого почитаемого системными либералами учебного заведения как Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Навальнист-националист Болтыхов ведет на YouTube блог «Русский мир». 9 мая «русский патриот» Болтыхов «поздравил» россиян видео с названием «Победобесы глумятся над ветеранами». В этом видео Болтыхов перечислил все любимые навальнистами штампы: что автомат Калашникова якобы создал нацистский оружейник Хуго Шмайссер, изобретатель использовавшейся в вермахте и СС штурмовой винтовки Schturmgewehr, а георгиевские ленточки — «элемент экипировки казачьих частей СС». «Мораль» видео такова: День Победы в России вообще не стоит отмечать как национальный праздник.

Артур Приймак
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# Россия
По материалам: eadaily.com

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