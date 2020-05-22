Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни

Вадим Карасев

Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни. Об этом он рассказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое проводит президент страны Владимир Путин. Трансляцию в Youtube ведет телеканал «Россия 24».

«К первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации, должны достичь третьей фазы (...), то есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, умерли 150 человек, выздоровели 7144 пациента.

Всего на 22 мая в России зафиксировано 326 448 случаев заражения в 85 регионах, скончались 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.