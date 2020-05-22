Названы сроки возвращения экономики России на докризисный уровень

Лидия Мартынова

Минэкономразвития России считает, что после восстановительного роста ВВП в 2021 году (на 2,8%), темпы прироста ВВП составят 3% в 2022 году и 3,1% в 2023 году. Таким образом, как сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, если говорить в среднегодовом выражении, выход на предкризисный уровень — это первое полугодие 2022 года.

Как следует из основных параметров базового прогноза социально-экономического развития России, по итогам 2020 года прогнозируется падение ВВП на 5%. Быстрого, V-образного, восстановления экономики не будет: рост в 2021 году составит только 2,8%.

«Очевидно, определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору», — сказал Максим Решетников.

Основной удар пандемического кризиса придется на второй квартал 2020 года, когда ВВП сократится на 9,5%, в третьем квартале падение экономики составит 6,3%, в четвертом квартале — 5,2%.

В сценарные условия макропрогноза ведомство заложило снятие в августе—сентябре 2020 года всех карантинных ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции в России, сообщил Решетников.