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Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками

Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пыткамиДавид МотаФото: @officialmotajr

Португальский хип-хоп-исполнитель Давид Мота, выступавший под псевдонимом Mota Jr, найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. Об этом пишет The Sun в пятницу, 22 мая.

Отмечается, что 28-летнего рэпера похитили грабители, которые, как считает полиция, запытали его до смерти. В соцсетях Мота регулярно публиковал сэлфи с драгоценностями, дорогими машинами и пачками денег. В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле оказался совсем не богатым.


Фото опубликовано @officialmotajr

Полиция предполагает, что грабители похитили его и пытали, чтобы вызнать, где он прячет деньги и драгоценности. Тело артиста нашли в 50 километрах от его дома в лесу. Отмечается, что его долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения.

Наиболее популярный трек с участием Mota Jr — Ca Bu Fla Ma Nau, записанный совместно с исполнителем Piruka. На момент написания заметки клип на него собрал более 21 миллиона просмотров.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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