Новолуние 22 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

22 мая, если верить лунному календарю, нас ожидает очередное Новолуние. Это будет начало последнего лунного месяца этой весны, поэтому данный день можно считать особенным вдвойне.

Обновление лунного диска произойдет в Знаке Тельца. Это благоприятное сочетание: стихия Земли будет созидательной, как и Луна. В этот день можно проявлять активность во всех сферах, ведь ночное светило не станет приносить негатив. Старайтесь жить по законам Вселенной и не переходить дорогу неприятным личностям.

Что можно делать 22 мая

Начать стоит с самых позитивных и благоприятных дел на сегодняшнюю пятницу. В этот раз Новолуние прекрасно подойдет для работы и выполнения обязанностей. Сидеть без дела астрологи настоятельно не рекомендуют. Можно браться за монотонную и трудную работу, но без излишнего энтузиазма: переутомления даром не пройдут.

В этот день полезно будет отправиться за покупками. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это должны быть плановые приобретения. Не стоит тратить больше, чем вы запланировали. Сам процесс совершения покупок поднимет настроение. К таким тратам стоит отнести и запланированный поход к парикмахеру, стилисту. Можно менять образ, делать маникюр, новую прическу, придумывать новые сочетания одежды и стилей.

22 мая хорошо получится строить планы на будущее. Это можно делать как в одиночку, так и с любимым человеком. Настало идеальное время для того, чтобы оценить свои силы и финансовые возможности. Можно запланировать наперед важную поездку или отдых, ведь впереди целое лето. В этот день астрологи рекомендуют не бояться планировать что-то очень важное.

Что делать сегодня не стоит

В это Новолуние опасными окажутся переутомления. Старайтесь делать дела и работать самоотверженно, но без излишнего фанатизма. Пребывание Луны в Знаке Тельца будет означать, что силы и энергия будут плохо восстанавливаться. Из-за этого не стоит также перегружать себя спортивными тренировками, физическим трудом. Если вы сильно устанете, но поймете, что впереди еще много дел, которые нельзя отложить, воспользуйтесь методиками быстрого восстановления сил.

В делах, работе и любви желательно не принимать скоропалительных решений. Стихия Земли поможет определить, в каком направлении дальше двигаться. Достаточно взвесить все за и против.

Астрологи настоятельно не рекомендуют гнаться в эту пятницу за двумя зайцами одновременно. Старайтесь быть последовательными и осторожными в выборе занятий. Луна в этот день не одобрит многозадачности. Сконцентрируйте внимание на чем-то одном.