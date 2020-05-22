Новый сериал о сексе вызвал критику зрителей и привлек внимание Кэти Перри

Вадим Карасев

Кэти ПерриФото: Daniel Pockett / Getty Images

Драматический сериал «Нормальные люди» от «Би-би-си» и Hulu привлек к себе внимание поп-певицы Кэти Перри, которая прокомментировала в Twitter обилие сцен секса в шоу.

Артистка заявила, что создателям следует переименовать сериал, дав ему название «У нас гораздо больше секса, чем у нормальных людей».

Как сообщала газета The Sun, сериал вызвал шок и критику зрителей из-за многочисленных откровенных сцен секса. Интернет-пользователи, в частности, в шутку пожаловались, что «Нормальных людей» невозможно смотреть вместе с родителями.

Продюсеры шоу ранее пожаловались на порносайт Pornhub из-за появления на нем 22-минутной компиляции всех эротических сцен сериала. «Это не только нарушение авторских прав, но и, что более важно, проявление крайнего неуважения к актерам в сценах и съемочной группе», — сообщили создатели сериала журналу Variety.

Ранее в мае The Independent раскритиковал «Нормальных людей» за неправильное изображение сцен БДСМ-секса, указав, что в сериале подчеркивается девиантность насилия в постели.

Премьера «Нормальных людей» в России состоялась 8 мая.