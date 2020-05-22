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Оникс: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Оникс: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Оникс — достаточно разнообразный по своим свойствам камень. Эксперты расскажут вам о том, что он из себя представляет, кому подходит и как влияет на биополе человека.

Существует много надежных способов защиты от негативной энергии, но если вам нужна постоянная защита, то лучше оникса талисмана вы не найдете. Этот минерал является одним из древнейших и самых важных во многих мировых культурах.


Физические и энергетические свойства оникса

Это очень красивый минерал, который бывает нескольких типов расцветки. Самый красивый из них — чисто черный оникс. Помимо него бывают черно-белые, бурые и красноватые камни. Их свойства во многом очень похожи, но в некоторых аспектах все же различаются. Он относительно доступен, распространен и легко обрабатывается, поэтому его часто можно встретить в украшениях. Сразу стоит отметить, что с другими камнями он совместим слабо. Он привязывается к одному человеку и «служит» только ему.

Также данный камень энергетически совместим с металлами. Серебро черному ониксу помогает оберегать человека, его мысли и биополе от недобрых людей, от негатива, порчи и сглаза. Что до золота, то такой помощник менее продуктивен, однако может направить человека по верному пути и вернуть уверенность в сложной ситуации. Точно такая же совместимость с данными металлами и у камней иного цвета. Различие состоит лишь в том, что камни бурого, мраморного и красноватого оттенков слабее черных ониксов, но могут использоваться с другими камнями-талисманами, не вступая в конфликт.

Оникс — камень с очень мощной и в каком-то смысле таинственной энергетикой. Еще в древности считалось, что это камень богов, камень духовного просветления. В Египте этот камень был одним из самых важных в древние времена. В сосудах из него хранили целебные жидкости.


На самом деле оникс действительно позволяет человеку с легкостью погружаться в глубины своего сознания. Именно поэтому его нередко используют для усиления различных практик и медитаций на снятие стресса или на глубокое расслабление. Носить этот камень слишком долго не стоит. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют носить его на себе или рядом с собой только тогда, когда вы чувствуете, что теряете контроль над ситуацией, когда вы чувствуете беспомощность.

Оникс лишает владельца страхов, укрепляет веру в себя и защищает от воздействия токсичных людей. Все это возможно благодаря тому, что камень относится к стихии Земли. Также эта стихия наделяет камень возможностью укреплять веру человека в себя. Это талисман лидеров и надежный оберег людей, которые часто находятся во враждебной обстановке.

Каким Знакам Зодиака подойдет оникс

Держать этот камень рядом постоянно не стоит никому, так что выделить какие-то Знаки Зодиака, кому он обязателен, невозможно. Этот минерал стоит использовать ситуативно — если в вашей жизни начинается сложный период или если вам хочется лучше понимать то, что происходит, если требуется защита.

Астрологи считают, что чаще всего он необходим безрассудным и динамичным Овнам, которым оникс поможет принимать более взвешенные решения.

Также он может помогать Львам, которые имеют свойство наживать себе врагов то тут, то там. Оникс убережет Львов от ненужных конфликтов и направит их по созидательному пути в отношениях с позитивными людьми.


Оникс спасает Дев от ненужных переживаний и негативных мыслей, сомнений. Представителям этого Знака полезно носить оникс чаще, чем другим людям. Он помогает отличать плохое от хорошего и обостряет внимание Дев.

Скорпионов оникс избавляет от ревности и многих других негативных чувств. Он поддерживает их эмоции и чувства на определенном уровне, не давая агрессии и негативу находить выход в словах и поступках.

Козерогам и Рыбам оникс помогает быстрее приспосабливаться к новым условиям, проникаться доверием к новым людям, избавляться от страхов и эмоциональных преград.

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По материалам: dailyhoro.ru

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