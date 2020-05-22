Определена глубина падения доходов россиян

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В текущем году реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 3,8 процента. Прогноз о глубине их падения сделали в Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

В ведомстве говорят о том, что во втором квартале показатель снизится на 6 процентов, а без принимаемых властями антикризисных мер он бы рухнул на 7,5 процента. Минэкономразвития полагает, что быстрого восстановления экономики, ввергнутой в кризис, не будет.

Ожидается, что на докризисный уровень показатели выйдут только через два года. В 2021 году рост составит только 2,8 процента, в 2022-м — 3 процента, в 2023-м — 3,1 процента. Сценарий министерства предполагает, что все ограничительные меры, принятые из-за эпидемии COVID-19? будут сняты в конце лета или начале осени.

По прогнозам аналитиков Bloomberg, по итогам второго квартала 2020-го экономику страны ждет рекордный обвал. Предполагается, что падение ВВП в апреле-июне составит 16 процентов, что является худшим квартальным показателем как минимум с начала 1990-х годов.