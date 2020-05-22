Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в Пакистане

Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в Пакистане

Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в ПакистанеМесто происшествияКадр: телеграм-канал Mash

Известный в Пакистане пилот Фахр-э-Алам опубликовал последние переговоры пилота пассажирского самолета с диспетчером перед крушением в Карачи. Публикация доступна в его Twitter-аккаунте.

Диспетчер сообщил пилоту самолета, что наблюдает уход воздушного судна влево. Пилот ответил: «идем прямо, отказ двигателя». Позднее в аэропорту ему сообщают номер полосы для посадки. «Принято», — отвечает пилот. Затем он передает международный сигнал бедствия.

«Сэр, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Пакистан 8303», — говорит пилот.

«8303, принято, обе полосы свободны для посадки», — отвечает диспетчер.

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома. Число погибших пока не называется, пострадал ли кто-то на земле, тоже неизвестно. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту могли находиться до 100 человек.

Фахр-э-Алам в 2018 году в одиночку совершил кругосветный полет на самолете. Он, в частности, делал посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, где затем задержался из-за истекшего прямо перед отлетом срока визы.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Ты просто сдала": Ургант пристыдил Собчак за отсутсвие маски
"Ты просто сдала": Ургант пристыдил Собчак за отсутсвие маски
Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в Пакистане
Опубликованы последние переговоры пилота перед крушением самолета в
В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
Новолуние 22 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние 22 мая 2020 года: что можно делать и что нельзя
Технологии большого лобби: в России грядет очередная «битва за инновации»
Технологии большого лобби: в России грядет очередная «битва
Хризантему научили синтезировать лекарство от малярии, наделив ее генами полыни
Хризантему научили синтезировать лекарство от малярии, наделив ее
Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой
Раскрыты первые подробности нового шоу Ларисы Гузеевой
Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела
Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Курс доллара взлетел
Курс доллара взлетел
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из
Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США
Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США

Топ на сегодня

Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Байден остался в финансовой яме
Байден остался в финансовой яме
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Эксперт: США готовы и далее торпедировать военно-политические договоры
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

Еще по теме

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказавшего двигателя
СМИ выяснили, о чем говорили диспетчер и пилот, рухнувшего в Эфиопии Боинга, перед крушением
Глава пакистанской авиакомпании PIA ушел в отставку после крушения самолета
СМИ нашли возможную причину падения самолета в Пакистане