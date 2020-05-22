Похудеть во время самоизоляции легко, соблюдая 4 простых правила

Вадим Карасев

К сожалению, вынужденно находясь дома, многие не имеют возможности вести активный образ жизни. Постоянные перекусы и сидячий образ жизни делают свое дело, человек начинает плавно набирать вес. Но соблюдение простых правил, гарантирует похудение.

В первую очередь, конечно, нужно обратить внимание на питание и интервалы между приемами пищи. Так, например, любителям чипсов или различных сладостей, лучше просто не покупать такие продукты, чтобы избежать соблазна. Если хочется перекусить, то сделайте выбор в пользу фруктов, овощей и белковые закуски, пишет МедикФорум.

Также необходимо приучить себя к планированию. То сеть готовка еды на несколько дней и расписание меню помогут избежать вредных перекусов и переедания. Это, конечно, может отнимать много времени, но такая полезная привычка тоже поможет в борьбе с лишним весом.

Естественно, о физической активности нельзя забывать. Даже в условиях самоизоляции нужно помнить о спорте. Это легко, учитываю, сколько полезных видео в интернете. Подобрать для себя курс упражнений не составит труда. Главное, не лениться и не забывать о периодичности.

Кроме вышеперечисленных рекомендаций, обязательно нужно употреблять достаточное количество воды. Но важно помнить, что для каждого норма воды индивидуальна. Поэтому, по возможности, обратитесь к врачу.

Эти простые правила позволят вам сохранить форму и здоровье.





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