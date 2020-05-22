Помпео обвинил Россию в нацеливании оружия на США и Евросоюз через "открытое небо"

Вадим Карасев

Россия использовала Договор по открытому небу для того, чтобы наводить свое оружие на критически важные объекты инфраструктуры в США и Европе. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

"Москва все больше использует "Открытое небо" как инструмент для военного принуждения. Москва, как представляется, использует фотографии по договору в поддержку новой агрессивной российской доктрины выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения", - говорится в обращении Помпео.

Дипломат также подчеркнул, что Россия "вместо того, чтобы использовать Договор по открытому небу как механизм улучшения доверия и уверенности путем военной транспарентности, превратила договор в оружие, сделав его инструментом запугивания и угроз".

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения. Это произошло на фоне заявлений МИД России о потенциальном ущербе для безопасности Европы при таком сценарии.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году со стороны 23 государств. Все они имеют право совершать над территорией друг друга наблюдательные полеты, чтобы контролировать военные объекты. О выходе из соглашения американцы заговорили в 2019 году, обвинив российскую сторону в "злоупотреблении" правами по договору.