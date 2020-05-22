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Популярный уличный художник обвинил рэпера 50 Cent в нападении

Популярный уличный художник обвинил рэпера 50 Cent в нападенииФото: @lushsux

Популярный уличный художник, работающий под псевдонимом Lushsux, обвинил рэпера 50 Cent в нападении. Он опубликовал фото из больницы в своем Instagram-аккаунте.

Анонимный художник рассказал, что попал в клинику из-за своих рисунков с изображением хип-хоп-исполнителя. По его словам, его избили пять или шесть человек. «Мне постоянно приходится неохотно драться с людьми (среди другого безумного дерьма, в которое вы бы не поверили) на улице, которые по какой-либо причине считают нужным подойти ко мне и устроить неприятности», — написал Lushsux.


Фото опубликовано @lushsux

Он упомянул инцидент и в следующем посте. «Нужно прояснить, что я не виню мистера Цента за нападение. Я виню видеоигры. Мы должны уже запретить это дерьмо», — добавил художник. В еще одной публикации он выложил несколько мемов в 50 Cent и поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему и дальше рисовать рэпера.

Ранее Lushsux неоднократно публиковал работы с американским музыкантом. Он изображал 50 Cent в образе американского президента Дональда Трампа, исполнителя Post Malone, китайского революционера Мао Цзэдуна и боксера Майка Тайсона.

В 2019 году бруклинский полицейский Эмануэль Гонсалес приказал застрелить 50 Cent. Летом 2018 года офицер полиции узнал, что рэпер планирует посетить боксерский поединок в Бронксе, и отдал своим подчиненным распоряжение открыть стрельбу, если они увидят музыканта на мероприятии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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