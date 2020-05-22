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После массового заражения коронавирусом в российской больнице умерла врач

После массового заражения коронавирусом в российской больнице умерла врачФото: АГН «Москва»

В Златоусте (Челябинская область) умерла заразившаяся коронавирусом врач-терапевт городской больницы №1, где была выявлена вспышка COVID-19 и заболели более 100 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает РИА Новости.

Женщина работала врачом с 1977 года. Как и все врачи, работающие с пациентами, заразившимися коронавирусом, она еженедельно сдавала анализы на COVID-19.

27 апреля она почувствовала недомогание и осталась дома. Получив положительный результат на коронавирус, доктор отказалась от госпитализации, но уже 3 мая была доставлена в златоустовскую больницу. Спустя некоторое время ее перевезли в больницу Челябинска. Состояние терапевта продолжало ухудшаться, несмотря на принимаемые меры.

Врач скончалась на 68-м году жизни. Коллеги выразили соболезнования семье и близким.

23 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом. По его словам, за сутки в учреждении было инфицировано 44 врача и пациента. Анализы на инфекцию взяты у всех общавшихся с зараженным. Текслер уточнил, что инцидент произошел в ходе оказания медицинской помощи «конкретному пациенту». В ходе проверки выявлены серьезные ошибки в действиях руководства клиники.

Позднее глава региона сообщил, что число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83 человек.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч. За последние сутки выявили 8894 новых случая заражения. По данным на 21 мая, в стране зарегистрировали 8926 новых случаев COVID-19; 20 мая оперативный штаб отчитался о 8764 случаях; 19 мая в стране зарегистрировали 9263 случая, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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