Постпред России в ООН рассказал, как Украина могла бы сохранить Крым

Вадим Карасев

Украина могла бы сохранить в своем составе Крым, если бы президенту Виктору Януковичу не пришлось бежать в 2014 году, полагает постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, Крым сегодня "был бы там, где он был до 2014 года", если вооруженная оппозиция в 2014 году не совершила бы государственный переворот на Украине.

"Я сам не поклонник Виктора Януковича, но я хочу напомнить вам, что гарантами соглашения, достигнутого между ним и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. Эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией", – сказал он.

Небензя добавил, что украинцам теперь некого винить, кроме самих себя – шесть лет назад они сами открыли путь к крымскому референдуму. Он также представил на Совбезе ООН в формате видеосвязи представителей гражданского общества Крыма, поддержавших его воссоединение с Россией.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.