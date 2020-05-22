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Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием

Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список лиц, с 2015 по 2020 годы поощренных наградным оружием.

«Поднимите материалы, кто был поощрен наградным оружием Министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если там окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие надо будет изъять в пользу государства», — цитирует Бжания «Абхазия — Информ».

Глава государства также дал задание подготовить список по убийствам за тот же период.

«Какое количество убийств совершено, сколько раскрыто, кто расследовал эти дела, где в настоящее время находятся осужденные по этим преступлениям» — вся эта информация должна быть в ближайшее время представлена Аслану Бжания.

Президента интересует также информация по похищениям людей и грабежам.

«По похищениям: подготовить список похищенных с 2015 по 2020 год. Кто расследовал дела? Кто понес за это наказание? Также подготовьте полный список по фактам разбоев с 2015 года по настоящее время. Кто расследовал дела? Какое количество людей осуждено по фактам разбойного нападения?» — поручил президент МВД.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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