Президент заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о необходимости повсеместного наращивания тестирования населения на коронавирус.

Глава государства отметил, что за две недели число тестов на коронавирус в стане выросло на три миллиона. Но, по его словам, пока этого недостаточно.

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