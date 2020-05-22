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Президент заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

Президент заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о необходимости повсеместного наращивания тестирования населения на коронавирус.

Глава государства отметил, что за две недели число тестов на коронавирус в стане выросло на три миллиона. Но, по его словам, пока этого недостаточно.

Новость дополняется…

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По материалам: pnp.ru

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