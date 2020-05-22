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Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела

Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела
Американский кинопродюсер Джон Ландау опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, когда съемочная группа сиквела "Аватара" вернется в Новую Зеландию, чтобы продолжить работу над блокбастером Джеймса Кэмерона.


"Наши декорации готовы. Мы не можем дождаться, чтобы на следующей неделе снова отправиться в Новую Зеландию, — написал Ландау . — Посмотрите на высокоскоростное флагманское судно "Матадор" (внизу) и катер "Пикадор" (вверху). С нетерпением жду, чтобы поделиться с вами остальными подробностями".

Ранее власти страны разрешили возобновить кинопроизводство. До того из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции несколько крупных проектов приостановили работу. Уехать пришлось и Джеймсу Кэмерону. Сейчас, по словам новозеландской кинокомиссии, снимать "безопасно".


работает над четырьмя фильмами одновременно. Так, премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь 2021 года. Следующие части запланированы на 2023, 2025 и 2027 год.

Известно, что в сиквеле снимутся звезды из первого фильма — Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Кейт Уинслет, Клифф Кертис и Сигурни Уивер (недавно актриса появилась на одном из новых кадров со съемок, сделанных до пандемии).

Большая часть новых приключений в "Аватаре 2" будет происходить в мифическом подводном мире планеты Пандора.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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