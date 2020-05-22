Прогулки на карантине: Лили-Роуз Депп на улицах Парижа

Вадим Карасев

В большинстве стран Европы с начала мая началось ослабление карантина, который был введен в связи с пандемией коронавируса. После этого люди стали активнее выходить на улицу — теперь не только в ближайший супермаркет или аптеку, но и просто на прогулку. На днях подышать свежим воздухом и насладиться по-летнему теплой погодой отправилась 20-летняя Лили-Роуз Депп.

Юная муза Chanel была замечена папарацци на улицах Парижа. Звезда была одета в легкий белый топ и короткую черную юбку. Не забыла Лили-Роуз и про меры предосторожности: на ее лице был самый актуальный "аксессуар" этой весны — защитная маска.





Лили-Роуз Депп





Лили-Роуз стала активно выходить на улицу совсем недавно, а до этого строго соблюдала режим самоизоляции и призывала к этому всех своих поклонников. На своей странице в инстаграме модель рассказывала, как проходят ее будни на карантине. Судя по этим снимкам, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради поднимала себе настроение сладостями, играла в ТВ-приставку, смотрела старые фильмы и общалась с подругами по видеосвязи.









Кстати, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в личную жизнь Лили-Роуз. Около месяца назад стало известно, что Депп рассталась со своим 24-летним бойфрендом Тимоти Шаламе. Роман молодых людей завязался летом 2018 года на съемочной площадке картины "Король". Свои отношения влюбленные никак не комментировали — в прессе лишь изредка появлялись фотографии страстно целующейся пары.

Слухи о расставании Лили-Роуз и Тимоти появились после выхода майского номера британского Vogue: на его страницах было сказано, что Шаламе одинок.





Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе