Пушилин заявил о готовности ДНР к обострению военной обстановки

Влада Некрасова

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с новым обращением к жителям республики в котором объявил, что системы государственного и военного управления приведены в готовность к функционированию в условиях обострения военной обстановки.

Он напомнил, что подразделения Народной милиции были приведены в полную боевую готовность и сейчас готовы к выполнению задач по боевому предназначению.

«В связи с эскалацией ситуации на линии боевого соприкосновения, вызванной активизацией военных действий со стороны Украины, мной была проверена работа штаба территориальной обороны, а также приведены в готовность системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки», — приводит текст заявления агентство ДАН.

Пушилин подчеркнул, что Народной милиции поручено не снижать уровня боевой готовности. Боевым подразделениям приказано действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, «направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры».

Как сообщало ИА Newstes, 20 мая Денис Пушилин отдал приказ о приведении вооруженных сил ДНР в повышенную боевую готовность. А за несколько часов до этого аналогичное распоряжение отдал и глава ЛНР Леонид Пасечник.