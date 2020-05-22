Пушилин заявил о готовности ДНР к обострению военной обстановки
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с новым обращением к жителям республики в котором объявил, что системы государственного и военного управления приведены в готовность к функционированию в условиях обострения военной обстановки.
Он напомнил, что подразделения Народной милиции были приведены в полную боевую готовность и сейчас готовы к выполнению задач по боевому предназначению.
Пушилин подчеркнул, что Народной милиции поручено не снижать уровня боевой готовности. Боевым подразделениям приказано действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, «направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры».
Как сообщало ИА Newstes, 20 мая Денис Пушилин отдал приказ о приведении вооруженных сил ДНР в повышенную боевую готовность. А за несколько часов до этого аналогичное распоряжение отдал и глава ЛНР Леонид Пасечник.