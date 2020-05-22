Путин обещал поддержку Кондратьеву на выборах губернатора Краснодарского края

Вадим Карасев

21 мая в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава государства поблагодарил за работу мэра Кубани и пообещал поддержать на будущих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Действующий губернатор Краснодарского края заявил о своем намерении баллотироваться во время будущих выборов на второй срок.

, - ответил Владимир Путин.

Свое решение президент России обосновывает тем, что Кондратьев очень хорошо себя проявил за предыдущие годы на этом посту. Путин отметил, что в любом случае принимать решение, кого видят будущим губернатором, будут жители края.

Выборы губернатора Краснодарского края должны состояться в сентябре 2020 года.

В апреле 2015 года Вениамин Кондратьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Кубани. Ранее он занимал пост заместителя управляющего делами президента. На выборах губернатора Краснодарского края Кондратьев одержал победу над кандидатом от коммунистической партии, набрав более 83 % голосов.

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