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Путин оценил работу главы Краснодарского края

Путин оценил работу главы Краснодарского края
Президент РФ Владимир Путин оценил работу Вениамина Кондратьева на посту главы Краснодарского края "как минимум удовлетворительно".

"Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, качество работы практически по всем направлениям. Меняется, меняется к лучшему. И повторяю, набранные темпы, они дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно", - заявил президент.

Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов. Срок полномочий Кондратьева истекает в 2020 году, очередные выборы губернатора Краснодарского края должны пройти в сентябре этого года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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