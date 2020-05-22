Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если он будет баллотироваться на следующий срок.

"Ну я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы", - сказал Путин на встрече с губернатором.