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Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19", - заявил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

# Политика
По материалам: ria.ru

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