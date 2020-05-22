Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19", - заявил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.