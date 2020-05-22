Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений

Анастасия Иванова

Сегодня, 22 мая, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент Владимир Путин призвал «не допустить отката назад» при выходе из режимов ограничений с учетом достигнутой стабилизации с ситуацией по коронавирусу.

«Сейчас, период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей. Всё это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на важность профилактики, широкого тестирования, которые, по его словам, позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надёжности и прочности.

«Из 165 тысяч специализированных коек, развёрнутых для помощи людям с тяжёлыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, это, как мы видим, около 66 процентов. Но, повторю, весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

ИА Newstes ранее сообщало, что президент Владимир Путин констатировал стабилизацию в стране с распространением коронавируса. По его словам, и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.

Он отметил, что если ещё неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавруса по России был 5,9%, то на 22 мая он составляет 3,5%.