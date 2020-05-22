Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Сегодня, 22 мая, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России президент Владимир Путин призвал «не допустить отката назад» при выходе из режимов ограничений с учетом достигнутой стабилизации с ситуацией по коронавирусу.
Он обратил внимание на важность профилактики, широкого тестирования, которые, по его словам, позволяют сейчас работать системе здравоохранения с хорошим запасом надёжности и прочности.
Путин также отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
ИА Newstes ранее сообщало, что президент Владимир Путин констатировал стабилизацию в стране с распространением коронавируса. По его словам, и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.
Он отметил, что если ещё неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавруса по России был 5,9%, то на 22 мая он составляет 3,5%.