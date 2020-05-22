Работы участников челленджа #МыВместеКосмос отправят на МКС

Вадим Карасев

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ и Госкорпорация "Роскосмос" запустили челлендж #МыВместеКосмос. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Акция организована с целью привлечения внимания к деятельности каждого, кто вносит вклад в борьбу с пандемией.



Поучаствовать может любой - нужно до 30 мая сделать фото с табличкой #МыВместеКосмос в процессе оказания помощи, а затем опубликовать его на открытой странице ВКонтакте или Instagram. Также в описании поста необходимо написать слова поддержки окружающим, рассказать о своих мечтах на самоизоляции, добавив в пост хештеги #МыВместеКосмос и #МыВместе.



Работы соберут в единый коллаж, распечатают и в июле отправят на МКС, а после орбитального путешествия передадут в главный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Три самых креативных участника получат специальные призы.



Госкорпорация "Роскосмос" с самого начала распространения угрозы коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и предложил своим коллегам присоединиться к этой инициативе.