Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина

Вадим Карасев

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Художник Никас Сафронов раскрыл подробности состояния госпитализированного с подтвержденным коронавирусом сатирика Анатолия Трушкина. Об этом он рассказал газете «Собеседник».

«Объем поражения легких у Трушкина, к сожалению, очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80 процентов. Но он дышит самостоятельно, хотя периодически прибегает к кислородной маске», — сообщил Сафронов.

Он отметил, что у Трушкина наблюдается повышенное давление. По словам художника, сатирик находится в реанимации и его пока не планируют переводить в обычную палату. Кроме того, жена Трушкина Наталья также заразилась коронавирусом.

Сафронов признался, что молится за выздоровление друга. «Недавно был в Ульяновске, в церкви Святой Анны, в строительстве которой я когда-то принимал активное финансовое участие, и попросил, чтобы священники тоже читали молитвы за Трушкина и за его супругу», — добавил художник.

9 мая юморист был госпитализирован в московскую больницу №52 с подтвержденным тестом на коронавирус. Позже он раскритиковал себя за беспечность, хоть и подчеркнул, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин.

Трушкин с 1981 года занимается литературной деятельностью, его юмористические произведения в разное время читали в том числе Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин и Клара Новикова. Сатирик регулярно участвует в юмористических программах на телевидении.